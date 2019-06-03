На МКАДе сгорела легковушка: Opel Astra врезался в столб

Машина врезалась в столб и загорелась. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Машину потушили очевидцы, а водителя в тяжелом состоянии достали из авто сотрудники МЧС

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Серьезное ДТП произошло в понедельник, 3 июня, на внешнем кольце МКАДа, сообщают в пресс-службе УВД Мингорисполкома.

Примерно в 11.30 часов водитель легкового авто «Опель Астра» направлялся от улицы Казинца в сторону улицы Кижеватова. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и универсал влетел в фонарный столб. От столкновения с осветительной мачтой машина загорелась.

- Пожар произошел в моторном отсеке автомобиля. Ликвидировали возгорание другие водители с помощью автомобильных огнетушителей, - уточнили в пресс-службе.

Водителя зажало в салоне, ему помогали спасатели. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

После столкновения водитель оказался зажатым в салоне, его из машины с помощью спецсредств извлекли спасатели. Во время ДТП мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу. В машине он находился один.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает ГАИ, СК, специалисты управления ГКСЭ.