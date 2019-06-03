На МКАДе сгорела легковушка: Opel Astra врезался в столб
Серьезное ДТП произошло в понедельник, 3 июня, на внешнем кольце МКАДа, сообщают в пресс-службе УВД Мингорисполкома.
Примерно в 11.30 часов водитель легкового авто «Опель Астра» направлялся от улицы Казинца в сторону улицы Кижеватова. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и универсал влетел в фонарный столб. От столкновения с осветительной мачтой машина загорелась.
- Пожар произошел в моторном отсеке автомобиля. Ликвидировали возгорание другие водители с помощью автомобильных огнетушителей, - уточнили в пресс-службе.
Водителя зажало в салоне, ему помогали спасатели. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
После столкновения водитель оказался зажатым в салоне, его из машины с помощью спецсредств извлекли спасатели. Во время ДТП мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу. В машине он находился один.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает ГАИ, СК, специалисты управления ГКСЭ.
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