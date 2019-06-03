Для белорусов подешевела охота на зубров: от 800 рублей за сеголетку

Также в охотугодьях сами смогут определять стоимость охотничьей путевки для иностранцев. Фото: pixabay.com.

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В Национальном правовом интернет-портале сообщают о решении правительства касаемо охоты на зубров.

Так белорусский Совмин скорректировал свое постановление годичной давности и решил уменьшить минимальную предельную стоимость как на путевки для охотников, так и на охотпродукцию. Так в субботу, 1 июня, были внесены изменения в постановление №454 от 14 июня прошлого года.

Согласно новой редакции документа сейчас охотники-белорусы смогут поохотиться на зубра сеголетку (из резервного генофонда) по по минимальной предельной стоимости разрешения – 800 рублей (до того путевка стоила 1000 рублей). Охота на молодых «туров» в возрасте одного-двух лет подешевела до 2500 рублей (было 3000 рублей).

– Кроме того, устанавливается, что пользователям охотугодий разрешается самостоятельное определение градации веса рогов копытных охотживотных нормируемых видов с черепом без нижней челюсти с целью определить размер платы за разрешения на добычу животного для иностранцев. Однако крайние минимальные значения веса в градации не могут быть дешевле установленных постановлением значений, – пояснили на интернет-портале.