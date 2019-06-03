Белорусские электрокары неофициально приняли участие в гонках «Ралли мира»

Электромобили едут европейскую «кругосветку» по правилам ПДД, чтобы обратить внимание на экологичность этого транспорта

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Автопробег «Ралли мира» на кубок Андрея Нагеля, стартовавший 27 мая в Монте-Карло, добрался до Беларуси. По белорусским дорогам «гонки» на электрокарах наметили три маршрута: из Бреста – в Мир, из Мира – в Минск, из Минска – в Гомель. Всего же в гонке запланировано 30 маршрутов (Прим.: три из них по нашей стране) по десяти европейским государствам.

В понедельник, 3 июня, участие в «электрогонках» приняли и электромобили отечественного производства, сообщает belta.by. Белорусские электрокары – неофициальные участники, которым однако так же выдали марафонные номера.

– У нашей гонки, прежде всего, образовательная цель. Самое главное в ней – безопасность, автомобили соблюдают правила дорожного движения, – приводят журналисты слова Юрия Тамма, главного организатор марафона, почетного консула Монако в Эстонии, вице-президента Национального олимпийского комитета Эстонии.

Участникам марафона пришлась по душе организованная в Беларуси инфраструктура для подзарядки электромобилей. Они пообещали вернуться в нашу страну в 2020 году для встречи с учеными.

Напомним, миссия электромобильного автопробега «Ралли мира» состоит в том, чтобы общественность Европы и всего мира обратила внимание на проблему защиты окружающей среды. А для этого необходимо популяризировать ТС с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, а также способствовать развитию инфраструктуры по обслуживанию электромобилей.