Смертельное ДТП в Пинском районе: водитель BMW разъезжался со встречкой и сбил велосипедиста

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«Комсомолка» ранее уже сообщала об автомобильной аварии 2 июня на Пинщине, в которой из-за пьяного водителя опрокинулось авто и пострадала девушка.

И вот стало известно, что в тот же день, но несколькими часами позже, произошло еще одно серьезное ДТП на территории Пинского района, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В воскресенье, 2 июня, примерно в 19.10 часов на трассе республиканского назначения направлением Ивацевичи – Пинск – Столин в аварию попал пинчанин на «БМВ 535 iGT».

Управляя иномаркой, 44-летний водитель совершал разъезд со встречной машиной. Когда водитель возвращался в свою полосу, он сбил велосипедиста, который ехал по дороге попутно. После столкновения 58-летний сельчанин из городского поселка Логишин скончался на месте аварии от полученных травм.

– Несмотря на то, что на данном участке дороги есть обочина, велосипедист двигался попутно авто по краю проезжей части. А непосредственно перед столкновением погибший мужчина изменил направление движения к центру дороги, – пояснили в УВД.

По факту ДТП проводится проверка.