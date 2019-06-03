2019-06-03T20:34:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Трейлер к художественному фильму о Янке Купале взорвал интернет

«Белорусфильм», похоже, снял отличное кино!
Надежда БУТОВИЧ
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Ни создатели, ни актеры не дают интервью о съемочном процессе. Фото: belarusfilm.by.Ни создатели, ни актеры не дают интервью о съемочном процессе. Фото: belarusfilm.by.
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В понедельник, 3 июня, пресс-служба «Беларусьфильма» опубликовала в своем официальном аккаунте YouTube первый трейлер к кинокартине «Купала», премьера которого запланирована на конец года.

Фильм о белорусском поэте и писателе – наймасштабнейший проект нацкиностудии за несколько последних лет. Драма повествует о жизни белорусского песняра, используя не только художественную детализацию, но поэтические и образные приемы.

Всего за пару часов после опубликования ролика, трейлер посмотрели свыше шести тысяч человек. «Калейдоскоп» фильма: калыска, белорусское поле, драгуны, декламация, любовные признания, манифесты, чистки – лучшие моменты обещают нам зрелищную картину.

Ажиотаж вокруг фильма вызван еще и тем, что о съемках известно не так уж и много: ни создатели, ни актеры не дают интервью. Известно лишь, что съемки проходят на трех площадках: на территории Музея народной архитектуры и быта, под Смолевичами и в Минске, а для грима актеров использовалась такая же технология как в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Справочно: фильм «Купала» снимает режиссер Владимир Янковский. В главных ролях – Николай Шестак, Вероника Пляшкевич, Елена Гиренок, Анна Полупанова, Александр Абрамович, Владимир Янковский, Александр Ефремов и другие.

А вам понравился трейлер?

ПРЕМЬЕРА Трейлер КУПАЛА Trailer KUPALA.Национальный кинопроект, историческая драма.

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