2019-06-03T21:09:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фура и легковушка столкнулись в Докшицком районе: погибла женщина-водитель, ребенок – в больнице

Следственный комитет ищет очевидцев аварии
Надежда БУТОВИЧ
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Большегруз буквально расплющил легковушку. Фото: СК.Большегруз буквально расплющил легковушку. Фото: СК.
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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 3 июня, на автотрассе М3 направлением из Минска в Витебск, сообщает пресс-служба Следственного комитета на своей официальной странице в Telegram.

Днем около 16.00 на 96 километре автодороги на территории Докшицкого района произошло серьезное столкновение между фурой и легковой машиной. От силы удара большегруз буквально расплющил легковое авто. На месте трагедии от полученных травм скончалась водитель легкового авто – 42-летняя женщина. В качестве пассажира в машине ехала 12-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии медики госпитализировали в ближайшую больницу.

– В данный момент сотрудниками следственно-оперативной группы ведется работа на месте аварии. Просьба к очевидцам данного ДТП позвонить в УСК Витебщины по круглосуточному номеру: 8033 399-80-44 или в милицию, – сообщают в СК.

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