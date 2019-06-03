Минчанин не явился в марте на военные сборы и получил штраф более $1200

У мужчины не было уважительной причины для отсутствия

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В военном комиссариате в Московском районе столицы прошло открытое выездное судебное заседание по делу об уклонисте, сообщает агентство «Минск – Новости».

Обвинение в уклонении от воинской службы суд предъявил 44-летнему минчанину. Мужчины не было на военных сборах, на которые военкомат вызвал его повесткой прибыть 21 марта 2018 года.

– В назначенный день военнообязанный к месту сборов не явился. Причем у младшего сержант запаса не было уважительной причины для отсутствия, – сказал на суде гособвинитель.

Минчанин в свою очередь полностью признал вину и попросил суд проявить снисхождение, так как находится в тяжелом материальном положении, а также воспитывает несовершеннолетнюю дочь, которая находится у него на иждивении.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступления: уклонение от явки на сборы и приговорен к штрафу в размере 100 базовых величин (2 550 рублей).