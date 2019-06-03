2019-06-03T21:58:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Медведь вернулся!»: Жители деревень рядом с Беловежской пущей и работники Нацпарка нашли следы бурого медведя

Косолапый исчез из этих мест около 20 лет назад и вот снова появился
Надежда БУТОВИЧ
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Следы медведя нашли рядом с рекой. Фото: npbp.by.Следы медведя нашли рядом с рекой. Фото: npbp.by.
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В течение последней недели жители деревень Броды, Дедовка и работники «Беловежской пущи» находят следы краснокнижного бурого медведя, сообщают в пресс-службе Нацпарка.

Первые сообщения о «мишке» появились в конце мая. Следы одиночного медведя обнаружили на юго-востоке пущи.

– Также следы были обнаружены на границах «Беловежской пущи» и угодий РГОО БООР Пружан. Медведь ступал по грязи рядом с рекой Лесная Левая, а также близлежащей дороге, – сообщили в пресс-службе.

Бурые медведи покинули Беловежскую пущу почти 200 лет назад, в конце XIX столетия. В те времена велась активная охота, последнего медведя застрелили в 1878 году на царской охоте. Переселение медведей из зоопарков не увенчалось успехом – они не приживались в пуще. И только в 2003 году одиночный «косолапый» забрел в пущу и был зарегистрирован сотрудниками Минлесхоза.

Одиночный медведь присматривает место обитания. Фото: npbp.by.

Одиночный медведь присматривает место обитания. Фото: npbp.by.

– В тот раз бурый медведь обосновался в наших землях на несколько месяцев. Он жил на границе болота Дикое недалеко от деревень Залесье – Котра – Клепачи. Взрослый 2-метровый мишка частенько хаживал к кормовым полям с овсом и ячменем, – рассказал Александр Козорез, начотдела охотхозяйства Минлесхоза, кандидат сельскохозяйственных наук. – Судя по новым следам, мы наблюдаем молодого зверя, который присматривает местообитание. Угодья Беловежской и Ружанской пущ имеют все предпосылки к этому, будем надеяться что бурый медведь здесь задержится.

Напомним, бурый медведь имеет статус охраняемого вида и занесен в Красную книгу Беларуси.

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