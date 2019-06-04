На трассе М6 открывают еще 30 километров дороги по четырем полосам

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- На участке протяженностью около 30 км от Ивья до Лиды завершены общестроительные работы. Дорога расширена с двух до четырех полос движения (по 2 полосы в каждом направлении). На разделительной полосе установлено ограждение, - рассказали в РУП «Гродноавтодор».

По прогнозам строителей движение по четырем полосам на всей трассе М6 откроется совсем скоро. Сейчас в Гродненской области работы идут на участке с 198-го по 161-й км, то есть от Лиды до остановочного пункта «Смолярня» в Щучинском районе. Завершить их планирую до 10 июня. В Гродненской области реконструкция коснулась около 120 км трассы Минск - Гродно. Все работы ведутся в соответствии с графиком, участки вводятся в эксплуатацию поэтапно, пишет belta.by.