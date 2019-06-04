2019-06-04T10:45:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Александр Лукашенко уволил судей Черкас и Шилина из-за проступков

Об этом сообщается в указе №209 от 31 мая «О назначении и освобождении судей»
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Александр Лукашенко уволил судей из-за проступков. Фото: БелТААлександр Лукашенко уволил судей из-за проступков. Фото: БелТА
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Председатель суда и судья Партизанского района г. Минска Черкас Татьяна Станиславовна освобождена «от должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе (ст. 108 Кодекса РБ о судоустройстве и статусе судей)». По этой же причине лишился своего поста председатель суда и судья Свислочского района Гродненской области Шилин Александр Сергеевич, говорится в указе.

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