2019-06-04T10:23:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призов

Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20
Яна ПТИЧКИНА
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Сегодня «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призовСегодня «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призов
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Вот и наступило долгожданное лето! И для тысяч участников 121-го тура игры «Удача в придачу!», совершивших покупки с 20 мая по 2 июня, оно обещает стать особенно удачным. Ведь уже сегодня, 4 июня, среди этих покупателей будет разыграна огромная денежная сумма 100 000 рублей, три новеньких автомобиля «Джили Эмгранд Х7», а также более 12 000 других денежных призов.

Определить обладателя главного приза поможет генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский. За трансляцией розыгрыша можно будет наблюдать в прямом эфире на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в соцсетях. Начало в 18.20.

Также с 3 июня стартовал 122-й тур игры «Удача в придачу!», победителям которого достанется множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля. Розыгрыш состоится 18 июня, а участвовать в нем будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах «Евроопт» с 3 по 16 июня.

Напоминаем, что по новым правилам участники игры «Удача в придачу!» получают 1 игровой код при покупке «товаров удачи» на 2 рубля с учетом скидки по карте «Е-плюс» или СТАТУСкарте. Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку «товаров удачи».

Желаем всем удачи!

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