2019-06-04T11:28:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Директор стройфирмы незаконно завладел квартирами в Минске на $ 1,142 млн

40-летний житель столицы присвоил себе 11 квартир в Первомайском районе
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40-летний житель столицы присвоил себе 11 квартир в Первомайском районе.40-летний житель столицы присвоил себе 11 квартир в Первомайском районе.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Аферисту удалось убедить застройщика жилого квартала в Первомайском районе города Минска изменить типовой договор купли-продажи. Такой ход позволил обладать правом собственности на имущество при неполном расчете за жилье. Злоумышленник заключил 11 договоров купли-продажи. Но в установленный срок он не внес предоплату в размере 10% от полной стоимости каждой из квартир. Как сообщили в Первомайском РУВД, минчанин заключил предварительные договоры с четырьмя гражданами о намерении приобрести у него квартиры. Так он планировал заработать деньги на первый взнос, поскольку основным условием была полная предоплата. Наивные покупатели нашлись быстро, так как аферист предлагал купить жилье за полцены. Прибыль помогла злоумышленнику погасить долг застройщику по первому взносу. После платежей все жилые квадраты перешли в его собственность. Вскоре он по заниженной стоимости продал остальные 7 квартир. Других средств от фигуранта компания-застройщик с 2016 года не получала. Не поступали деньги и от новых собственников, ведь они были уверены в отсутствии долгов. Материалы проверки переданы в Первомайский (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям мужчины. Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем и директором строительной фирмы, пишет belta.by.

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