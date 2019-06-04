С 4 по 7 июля в пункте пропуска «Бенякони» будет затруднено движение

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Государственный пограничный комитет предупреждает водителей, которые планируют поездку через пункт пропуска «Бенякони», учитывать эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты. Итак, на участке дороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень) от государственной границы Беларуси с Литвой до агрогородка Бенякони и в одноименном пункте пропуска 4-7 июня будут проводиться дорожные работы. Они должны повысить функционирование пункта пропуска. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале ГПК, сообщает belta.by.