В Новополоцке из-за пожара эвакуировали 20 человек

Изменить размер текста: A A

Когда прибыли спасатели, дым охватил второй и третий этажи здания. Пожарные обнаружили, что возгорание началось в неэксплуатируемом кабинете бухгалтерии на втором этаже. До прибытия подразделений МЧС 25 человек покинули здание самостоятельно, еще 20 человек были эвакуированы спасателями по лестничным маршам. К счастью, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в считаные минуты. Огонь повредил только участок пола и стены. Одна из версий возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо устанавливается, сообщает МЧС.