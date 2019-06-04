Более 70 снарядов времен войны нашли на поле в Витебском районе

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Серьезный арсенал случайно обнаружили возле деревни Бондари Витебского района. Там в поле утром 3 июня нашли огромный склад боеприпасов: 52 минометные мины калибра 50 мм, 23 минометные мины калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 75 мм и гранату РПГ-40. Весь арсенал - времен Второй мировой войны; судя по всему, в земле боеприпасы пролежали уже около 75 лет.

- Прибывший расчет саперно-пиротехнической группы воинской части 5524 ВВ МВД Беларуси взрывоопасные предметы уничтожил, - сообщила во вторник группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.