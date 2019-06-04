2019-06-04T15:07:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ

Представителям столичного аэропорта вручили кубок и почетную грамоту
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Национальный аэропорт «Минск» признан лучшим в СНГ. Фото: vk.com/minsknationalairportНациональный аэропорт «Минск» признан лучшим в СНГ. Фото: vk.com/minsknationalairport
Изменить размер текста:

Национальный аэропорт Минск признан лучшим аэропортом стран - участниц СНГ за 2018 год. Об этом объявили в Москве на годовом отчетном собрании членов ассоциации «Аэропорт». Представителям минского аэропорта в торжественной обстановке вручили кубок и почетную грамоту ассоциации.

Кстати, Национальный аэропорт Минск был признан лучшим в СНГ также по итогам работы за 2017 год, сообщает сайт столичного аэропорта. Кoнкурс на лучший аэропорт стран СНГ прoводится ежегодно. Жюри оценивает участников по нескольким критериям, в частности по результатам в прoизводственной деятельности, по вкладу в развитие гражданскoй авиации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Завершено расследование в отношении экс-главы «Белфармации»
Шуневич о лжеминировании объектов: «Не смогли ни просчитать, ни задержать»
В Бресте предъявили обвинение в убийстве ребенка женщине, на которую заявила в милицию педиатр
Торги на бирже 4 июня: доллар снова подешевел
Более 70 снарядов времен войны нашли на поле в Витебском районе
В Новополоцке из-за пожара эвакуировали 20 человек
С 4 по 7 июля в пункте пропуска Бенякони будет затруднено движение
Директор стройфирмы незаконно завладел квартирами в Минске на $ 1,142 млн
Александр Лукашенко уволил судей Черкас и Шилина из-за проступков
Сегодня «Евроопт» разыграет 100 000 рублей, автомобили и тысячи других призов
На трассе М6 открывают еще 30 километров дороги по четырем полосам
На «Беларуськалии» погиб шахтер
«Медведь вернулся!»: Жители деревень рядом с Беловежской пущей и работники Нацпарка нашли следы бурого медведя
Минчанин не явился в марте на военные сборы и получил штраф более $1200
Фура и легковушка столкнулись в Докшицком районе: погибла женщина-водитель, ребенок - в больнице
Трейлер к художественному фильму о Янке Купале взорвал интернет
Смертельное ДТП в Пинском районе: водитель BMW разъезжался со встречкой и сбил велосипедиста
Белорусские электрокары неофициально приняли участие в гонках «Ралли мира»
Для белорусов подешевела охота на зубров: от 800 рублей за сеголетку
На МКАДе сгорела легковушка: Opel Astra врезался в столб
16-летняя девушка на BMW без водительских прав попала в аварию в Столинском районе
Игорь Криушенко о матче с Германией: «Много людей просят билеты достать. На улице желают удачи»
Пистолет, пулемет и ружья: у жителя Орши нашли незаконный арсенал
В пункте пропуска Новая Гута ремонтируют дорогу - движение ограничено
В Браславском районе нашли мертвым прапорщика-пограничника
В Минске на проспекте Независимости маршрутка врезалась в столб
Собака укусила 7-летнюю девочку в гродненском магазине
10-летняя девочка погибла в Житковичском районе в результате ДТП