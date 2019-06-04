Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ

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Национальный аэропорт Минск признан лучшим аэропортом стран - участниц СНГ за 2018 год. Об этом объявили в Москве на годовом отчетном собрании членов ассоциации «Аэропорт». Представителям минского аэропорта в торжественной обстановке вручили кубок и почетную грамоту ассоциации.

Кстати, Национальный аэропорт Минск был признан лучшим в СНГ также по итогам работы за 2017 год, сообщает сайт столичного аэропорта. Кoнкурс на лучший аэропорт стран СНГ прoводится ежегодно. Жюри оценивает участников по нескольким критериям, в частности по результатам в прoизводственной деятельности, по вкладу в развитие гражданскoй авиации.