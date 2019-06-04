Торги на бирже 4 июня: доллар снова подешевел

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После нескольких дней роста, курс доллара на торгах биржи 4 июня снова снизился по отношению к белорусскому рублю. Американская валюта подешевела на 0,16% и теперь стоит 2,0977 руб. за один доллар.

А курс евро продолжил расти. Валюта ЕС подорожала на 0,61% - до 2,3617 руб. Во вторник белорусский рубль немного подешевел и по отношению к российской валюте - на 0,21%. Курс составил 3,2182 бел. руб. за сто российских рублей.