В Бресте предъявили обвинение в убийстве ребенка женщине, на которую заявила в милицию педиатр

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В совершении убийства своей двухмесячной дочери обвиняют 28-летнюю гражданку Туркменистана, которая в Брест приехала на курсы в университет.

Напомним, женщина в марте родила недоношенную дочь. Ее со здоровым ребенком выписали из роддома 10 мая. Через несколько дней к ней на дом пришла участковая педиатр. В квартире никто не открыл, а по телефону мать не смогла объяснить, где ребенок. Об этом врач сообщила своему руководству, и медики заявили в милицию.

На допросе женщина сказала, что оставила ребенка на берегу реки Мухавец. Там же его и нашли, завернутым в простынь.

Видимых телесных повреждений на теле новорожденной не было. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Однако уже сейчас у следователей появились основания полагать, что это было убийство.

- С учетом данных, полученных в результате проведения следственных действий, женщине предъявлено обвинение в убийстве. Он заключена под стражу, - комментирует официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Расследование продолжается.