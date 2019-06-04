Шуневич о лжеминировании объектов: «Не смогли ни просчитать, ни задержать»

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Министр внутренних дел Беларуси прокомментировал последние случаи, когда в Минске эвакуировали вокзал и торговые центры. Глава МВД Игорь Шуневич подтвердил, что ложные сообщения об опасности поступали из-за границы.

- С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, - цитирует министра belta.by. - Мы знаем, где находятся сервера.

Несмотря на то, что в большинстве случае лжеминеров задерживают, в этот раз телефонные террористы оказались недосягаемы для белорусской милиции.

- Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего, - заявил Шуневич.

Он добавил, что в МВД определили порядок дейсвтий в случае поступления подобных сообщений во время проведения в Минске II Европейских игр. По словам министра внутренних дел, основные объекты возьмут под круглосуточную охрану - их заранее проверят с помощью саперных и пиротехнических групп, а также собак и специальной аппаратуры.