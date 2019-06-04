Завершено расследование в отношении экс-главы «Белфармации»

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СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы предприятия «Белфармация» - госпоставщика лекарств на белорусский рынок. Напомним, Вячаслав Гнитий был задержан около года назад. В КГБ тогда заявили, что из-за схем коррупционных закупок цены на лекарства и медицинское оборудование иногда необоснованно завышали на 10-60 и даже на 100%.

За решеткой оказались также замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская, гендиректор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук.

Как сообщает сайт газеты «Народная Воля», сейчас на изучении в Генеральной прокуратуре находится дело бывшего главы «Белфармации» Вячеслава Гнития. Скоро оно должно быть либо направлено в суд, либо возвращено на дополнительное расследование. А в отношении Реутской и Шевчука следствие пока продолжается, оба находятся под стражей.

Судили пока только Лосицкого. Как ранее сообщала KP.BY, он был приговорен за взятки к 6 годам заключения >

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