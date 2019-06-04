2019-06-04T18:21:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами на 1 млн евро

Все жилье он перепродал, а застройщику долг не выплатил
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами. Фото: ГУВДВ Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами. Фото: ГУВД
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Столичные сыщики раскрыли квартирную аферу «на миллион», сообщили 4 июня в группе информации и общественных связей Первомайского РУВД Минска. Милиционеры задержали мужчину, который незаконно завладел 11 квартирами общей стоимостью свыше 2 млн 420 тыс. рублей - в эквиваленте около 1 млн евро.

- С помощью риелтора мужчина нашел компанию, которая занималась застройкой жилого квартала. Войдя в доверие к руководителям, фигурант убедил их внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи, что позволило злоумышленнику обладать правом собственности на имущество при неполном расчете за квадратные метры жилой площади, - рассказывают в ГУВД.

В итоге минчанин заключил 11 договоров купли-продажи, но не внес в срок предоплату в размере 10% от стоимости каждой из квартир. Однако мужчина решил заработать деньги на первый взнос, заключив предварительные договоры с четырьмя гражданами о намерении в будущем приобрести у него квартиры - за полную предоплату. При этом жилье он предлагал за полцены.

Итак, аферист погасил долг застройщику по первому взносу, поэтому все 11 квартир перешли в его собственность. По заниженной цене он вскоре продал и остальные 7 квартир. Кроме первого взноса за все квартиры, компания-застройщик денег от злоумышленника не получила. Новые собственники о долгах тоже ничего не знали.

Материалы в отношении афериста переданы в СК. В милиции добавили, что фигурант - 40-летний минчанин, ИП и директор строительной фирмы.

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