«Залез в воду пьяным»: трагедия произошла в Оршанском районе

Компания отдыхала на берегу водоема и один из друзей утонул. Фото-иллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Несчастным случаем закончились посиделки на берегу водоема в Оршанском районе 3 июня, сообщают в пресс-службе МЧС.

Еще до полудня компания из пяти человек расположилась отдыхать у озера в городе Барань, среди них был и безработный мужчина, 1985 года рождения. Оршанцы отдыхали, выпивали, залезали периодически в воду, чтобы «остудить» алкогольный угар.

В какой-то момент один из друзей решил поплавать в одиночку. Сначала товарищи наблюдали голову на поверхности озера, но потом он пропал из виду. Они бросились искать друга, но найти его под водой уже не смогли, тогда они позвонили спасателям. Звонок поступил на пульт дежурного в 12.14 часов.

– Утонувшего местного жителя извлекли из воды сотрудники местного ОСВОДа. Погибший находился примерно в пяти метрах от берега, на глубине около 3,5 метра, – пояснили в МЧС.