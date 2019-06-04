2019-06-04T18:49:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Жодино милиционер спас от суицида пьяного скандалиста

Милицию вызвала мать мужчины
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина был пьяным и готовился прыгнуть с 5 этажа. Фото: стоп-кадр.Мужчина был пьяным и готовился прыгнуть с 5 этажа. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в районном центре, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

В милицию позвонила 61-летняя пенсионерка. Женщина сообщила дежурному, что ее 35-летний сын, нарушив защитное предписание, появился дома пьяным, скандалит и грозиться спрыгнуть с 5 этажа.

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в квартире скандалиста. Он был на балконе и уже перебросил одну ногу через перила балконной рамы, готовясь сигануть вниз.

Жизнь молодому мужчине спас старшина милиции Геннадий Егоров, милиционер взвода ППСМ. Он среагировал быстро и профессионально, поняв, что уговоры не помогут, втащил суицидника обратно на балкон.

Мужчину передали бригаде медиков, он был в сильном алкогольном опьянении. Известно, что у домашнего дебошира ранее были судимости за кражу и другие правонарушения в нетрезвом виде. За противоправные действия в отношении своей матери ему обыло запрещено в течение одного месяца посещать ее квартиру. Скорее всего, после данного происшествия жодинца направят на излечение в ЛТП.

В Жодино правоохранители не дали мужчине прыгнуть из окна 5 этажа.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Оглядываюсь, а из-под брезента смотрят детские глаза»: гаишники остановили мотоблок, в котором вместо груза везли ребятню
Брестчанин принес в банк 5 долларов с приклеенным нулем
«Ехали по полю, опрокидывались, поднимали мотоблок и снова садились ехать»: в Речицком районе собутыльники бросили умирать женщину
«Залез в воду пьяным»: трагедия произошла в Оршанском районе
В Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами на 1 млн евро
Завершено расследование в отношении экс-главы «Белфармации»
Шуневич о лжеминировании объектов: «Не смогли ни просчитать, ни задержать»
В Бресте предъявили обвинение в убийстве ребенка женщине, на которую заявила в милицию педиатр
Торги на бирже 4 июня: доллар снова подешевел
Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ
Более 70 снарядов времен войны нашли на поле в Витебском районе
В Новополоцке из-за пожара эвакуировали 20 человек
С 4 по 7 июля в пункте пропуска Бенякони будет затруднено движение
Директор стройфирмы незаконно завладел квартирами в Минске на $ 1,142 млн