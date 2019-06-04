Видеофакт. В Жодино милиционер спас от суицида пьяного скандалиста
ЧП произошло в районном центре, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
В милицию позвонила 61-летняя пенсионерка. Женщина сообщила дежурному, что ее 35-летний сын, нарушив защитное предписание, появился дома пьяным, скандалит и грозиться спрыгнуть с 5 этажа.
Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в квартире скандалиста. Он был на балконе и уже перебросил одну ногу через перила балконной рамы, готовясь сигануть вниз.
Жизнь молодому мужчине спас старшина милиции Геннадий Егоров, милиционер взвода ППСМ. Он среагировал быстро и профессионально, поняв, что уговоры не помогут, втащил суицидника обратно на балкон.
Мужчину передали бригаде медиков, он был в сильном алкогольном опьянении. Известно, что у домашнего дебошира ранее были судимости за кражу и другие правонарушения в нетрезвом виде. За противоправные действия в отношении своей матери ему обыло запрещено в течение одного месяца посещать ее квартиру. Скорее всего, после данного происшествия жодинца направят на излечение в ЛТП.
В Жодино правоохранители не дали мужчине прыгнуть из окна 5 этажа.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»