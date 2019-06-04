Видеофакт. В Жодино милиционер спас от суицида пьяного скандалиста

Мужчина был пьяным и готовился прыгнуть с 5 этажа. Фото: стоп-кадр.

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ЧП произошло в районном центре, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

В милицию позвонила 61-летняя пенсионерка. Женщина сообщила дежурному, что ее 35-летний сын, нарушив защитное предписание, появился дома пьяным, скандалит и грозиться спрыгнуть с 5 этажа.

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в квартире скандалиста. Он был на балконе и уже перебросил одну ногу через перила балконной рамы, готовясь сигануть вниз.

Жизнь молодому мужчине спас старшина милиции Геннадий Егоров, милиционер взвода ППСМ. Он среагировал быстро и профессионально, поняв, что уговоры не помогут, втащил суицидника обратно на балкон.

Мужчину передали бригаде медиков, он был в сильном алкогольном опьянении. Известно, что у домашнего дебошира ранее были судимости за кражу и другие правонарушения в нетрезвом виде. За противоправные действия в отношении своей матери ему обыло запрещено в течение одного месяца посещать ее квартиру. Скорее всего, после данного происшествия жодинца направят на излечение в ЛТП.