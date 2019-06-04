«Ехали по полю, опрокидывались, поднимали мотоблок и снова садились ехать»: в Речицком районе собутыльники бросили умирать женщину

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ЧП произошло недалеко от районного центра в минувшие выходные, 1 июня, сообщают в МВД.

Нетрезвая компания сельчан: из 49-летней женщины, ее 36-летнего сожителя и 42-летнего знакомого в изрядном подпитии решила отправиться на озеро. Но идти из своей деревни Белое Болото к водоему пешком они не захотели – «оседлали» мотоблок. Кроме того, решили еще срезать путь: ехали через поле и канавы. В пути мотоблок не раз опрокидывался, пассажиры летели на землю и получали травмы, но затем отряхивались и снова были готовы продолжить путь.

– Удивительно, но до озера они с горем пополам добрались. И засиделись там, продолжая веселье до позднего вечера. На обратном пути у нетрезвых «отдыхающих» закончился бензин, и мотоблок в деревню они докатили вручную, – рассказал Михаил Логинов, замначальник угрозыска Речицкого РОВД.

Так компания вернулась домой. Но уже в деревне женщине стало плохо, она упала в бессознательном состоянии, сожитель попробовал ее поднять, но потом просто бросил на обочине и ушел в дом. Примерно в 05.00 мертвую женщину на улице обнаружил односельчанин, который и позвонил в милицию.

В настоящий момент и сожитель женщины и их знакомы задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в оставлении в опасности. Ранее у них уже были судимости.