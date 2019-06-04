2019-06-04T19:57:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Брестчанин принес в банк 5 долларов с приклеенным нулем

За хранение фальшивки ему грозит до 7 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчине в Украине всучили фальшивую купюру, за которую ему теперь грозит срок.Мужчине в Украине всучили фальшивую купюру, за которую ему теперь грозит срок.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Кассир одного из отделений банка в областном центре вычислила фальшивомонетчика, сообщает belta.by по словам Татьяны Коток, официального представителя управления ГКСЭ Брестской области.

В обменник пришел 27-летний брестчанин, он попросил обменять на белорусские рубли 50 долларов. Но как только банкнота попала в руки банковской работницы, закрались подозрения, что деньги поддельные.

– О выявлении фальшивой купюры банковский сотрудник сообщила правоохранителям. Купюру отправили на экспертизу, – уточнила представитель ГКСЭ.

Эксперты пришли к выводу, что мужчина предъявил 5-долларовую купюру, на которой был наклеен лишний нолик, а также при помощи компьютера внесены другой текст и нужное изображение: Гамильтон вместо Вашингтона.

В милиции брестчанин рассказал, что сам стал жертвой обмана: фальшивку ему всучили на территории Украины, когда он там менял деньги. О том, что доллары поддельные – даже не подумал.

Сейчас Брестским межрайотделом СК возбуждено уголовное дело за хранение либо сбыт поддельных денег. Максимальное наказание по данной статье – 7 лет тюрьмы.

Напоминаем, чтобы обезопасить себя от получения фальшивок, в том числе за границей, следует совершать обменные операции только в официальных обменных пунктах и не приобретать наличность с рук.

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