«Оглядываюсь, а из-под брезента смотрят детские глаза»: гаишники остановили мотоблок, в котором вместо груза везли ребятню

Водитель ехал на рыбалку и взял с собой детей

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О необычно дорожном происшествии сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Во вторник, 4 июня, примерно в 11.00 часов сотрудники ГАИ остановили мотоблок с прицепом, которым управлял 32-летний житель деревни Большие Мотыкалы Бресткого района. Как сообщают правоохранители, из-за сильной жары, инспекторы хотели убедиться, что состояние водителя нормальное.

Но пока гаишник разговаривал с сельчанином, он почувствовал пристальный взгляд – обернулся, а из-под покрывала, которым был накрыт прицеп мотоблока, выглядывают три пары глаз.

– В прицепе лежала сельская ребятня: 7-летняя девочка и два мальчика 9 и 8-летний, один из которых был сыном мужчины. Водитель рассказал, что ему не с кем было оставить сына, и он решил взять его с собой на рыбалку, а за компанию прихватил и соседских детей, – уточнили в пресс-службе.

Против мужчины был составлен административный протокол, за нарушение правил пассажирской перевозки. А сельскую ребятню инспекторы отвезли домой сами, на служебном авто, чтобы по дороге с ними ничего не случилось.