2019-06-04T20:27:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Оглядываюсь, а из-под брезента смотрят детские глаза»: гаишники остановили мотоблок, в котором вместо груза везли ребятню

Водитель ехал на рыбалку и взял с собой детей
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Дети лежали в прицепе мотоблока, накрытые покрывалом. Фото: УВД Брестского облисполкома.Дети лежали в прицепе мотоблока, накрытые покрывалом. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

О необычно дорожном происшествии сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Во вторник, 4 июня, примерно в 11.00 часов сотрудники ГАИ остановили мотоблок с прицепом, которым управлял 32-летний житель деревни Большие Мотыкалы Бресткого района. Как сообщают правоохранители, из-за сильной жары, инспекторы хотели убедиться, что состояние водителя нормальное.

Но пока гаишник разговаривал с сельчанином, он почувствовал пристальный взгляд – обернулся, а из-под покрывала, которым был накрыт прицеп мотоблока, выглядывают три пары глаз.

– В прицепе лежала сельская ребятня: 7-летняя девочка и два мальчика 9 и 8-летний, один из которых был сыном мужчины. Водитель рассказал, что ему не с кем было оставить сына, и он решил взять его с собой на рыбалку, а за компанию прихватил и соседских детей, – уточнили в пресс-службе.

Против мужчины был составлен административный протокол, за нарушение правил пассажирской перевозки. А сельскую ребятню инспекторы отвезли домой сами, на служебном авто, чтобы по дороге с ними ничего не случилось.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Брестчанин принес в банк 5 долларов с приклеенным нулем
«Ехали по полю, опрокидывались, поднимали мотоблок и снова садились ехать»: в Речицком районе собутыльники бросили умирать женщину
Видеофакт. В Жодино милиционер спас от суицида пьяного скандалиста
«Залез в воду пьяным»: трагедия произошла в Оршанском районе
В Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами на 1 млн евро
Завершено расследование в отношении экс-главы «Белфармации»
Шуневич о лжеминировании объектов: «Не смогли ни просчитать, ни задержать»
В Бресте предъявили обвинение в убийстве ребенка женщине, на которую заявила в милицию педиатр
Торги на бирже 4 июня: доллар снова подешевел
Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ
Более 70 снарядов времен войны нашли на поле в Витебском районе
В Новополоцке из-за пожара эвакуировали 20 человек
С 4 по 7 июля в пункте пропуска Бенякони будет затруднено движение
Директор стройфирмы незаконно завладел квартирами в Минске на $ 1,142 млн