«Только пиво – никакого крепкого алкоголя!»: стало известно, что предложат болельщикам в фан-зонах Вторых Евроигр

Изменить размер текста: A A

В Беларуси во время Вторых Европейских игр будет поддерживаться оправдывающая себя мировая практика «сопровождения» мероприятий, информирует belta.by со слов Игоря Шуневича, министра внутренних дел.

Так по аналогии с подобными спортмероприятиями на территории ЕС в фан-зонах Евроигр в Минске будет реализовываться из алкогольных напитков лишь пиво – никакого крепкого алкоголя.

– К наплыву зарубежных гостей правоохранители уже готовы. Сколько бы ни приехало – милиция готова выполнить свои задачи по обеспечению безопасности, а также организации пропускного режима на спортобъектах. Чем больше – тем лучше, проблем не будет! – уверен глава силового ведомства.

Напомним, Вторые Евроигры стартуют в Минске 21 июня и продлятся по 30 июня. Участие в состязаниях примут свыше 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Поддержать атлетов приедут около 30 тысяч болельщиков.