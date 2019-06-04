2019-06-04T22:03:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Украли джинсы, байку и 10 кило орехов»: в Столинском районе обокрали пенсионерок-челночниц

Женщины попросили молодых людей перевезти через границу «лишний товар», а те его присвоили
Надежда БУТОВИЧ
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Преступников поймали, но челночниц тоже проверят на предмет нарушения таможенного законодательства. Фото: pixabay.com.Преступников поймали, но челночниц тоже проверят на предмет нарушения таможенного законодательства. Фото: pixabay.com.
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В милицию Столинского района в марте обратились две женщины, 1961 и 1965 годов рождения, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Пенсионерки рассказали правоохранителям, что попытались сэкономить на украинских «закупах» и, чтобы не платить таможенную пошлину на границе (Прим.: число товаров превышало лимит), попросили трех молодых людей распределить излишки между собой и вернуть, после прохождения таможни за небольшую плату.

– Однако после благополучного прохождения границы, незнакомцы, прихватив порученное им «добро», вышли из поезда в Горыни на станции. Пенсионерки решили, что их «помощники» не хотят привлекать внимание, но те дошли до авто на парковке, сели в него – и были таковы! – рассказал Евгений Вайцехович, начальник угрозыска Столинского РОВД.

Так челночницы из Лунинецкого района лишились байки, джинсов, ремня, кофты, полотенец, спортивных брюк и 10 килограммов орехов.

Оперативникам все-таки удалось найти преступников. Молодые люди, сказали, что забрали чужие вещи, чтобы компенсировать штраф, который они получили за безбилетный проезд в дизеле. Против «главаря шайки», 24-летнего жителя Столинщины, заведено уголовное дело, роль и степень вины его подельников выясняется.

К слову, и потерпевших женщин сейчас проверяют на предмет нарушения таможенного законодательства, возможно, их привлекут к административной ответственности.

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