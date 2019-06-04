2019-06-04T22:28:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?

Подведены итоги розыгрыша 121-го тура игры «Удача в придачу!»
Яна ПТИЧКИНА
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Подведены итоги 121-го тура игры "Удача в придачу!"Подведены итоги 121-го тура игры "Удача в придачу!"
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Совсем недавно стали известны имена счастливчиков, которые получили главные призы тура – 100 000 рублей и три автомобиля «Джили Эмгранд Х7». Кто же они?

Крупный денежный приз достался Олегу Зеленкову из Гродно, а на новеньких авто теперь будут ездить Алексей Узгорский из Минска, Зое Павлинкович из города Круглое Могилевской области и Елена Князева из Минска.

Кроме этого, в 121-м туре были разыграны 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей, а также 10 000 сертификатов на покупки в «Евроопт».

С 3 июня стартовал 122-й тур игры «Удача в придачу!», победителям которого достанется множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля. Розыгрыш состоится 18 июня, а участвовать в нем будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах «Евроопт» с 3 по 16 июня.

Напоминаем, что по новым правилам участники игры «Удача в придачу!» получают 1 игровой код при покупке «товаров удачи» на 2 рубля с учетом скидки по карте «Е-плюс» или СТАТУСкарте. Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку «товаров удачи».

Желаем всем удачи!

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