КП Беларусь
В Витебске пьяный водитель совершил двойное ДТП
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В Витебске пьяный водитель совершил двойное ДТП. Фото: ГАІ
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ДТП произошло днем 4 июня на проспекте Правды. По данным УГАИ УВД Витебского облисполкома, по всем признакам своего поведения и состояния водитель, совершивший ДТП, был пьян. Известно, что от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Все живы. По факту ДТП проводится проверка. Виновнику грозит штраф и лишение водительских прав.