2019-06-05T09:15:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске пьяный водитель совершил двойное ДТП

Audi A6 протаранил Peugeot и Citroen. Водитель не справился с управлением
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Витебске пьяный водитель совершил двойное ДТП. Фото: ГАІВ Витебске пьяный водитель совершил двойное ДТП. Фото: ГАІ
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем 4 июня на проспекте Правды. По данным УГАИ УВД Витебского облисполкома, по всем признакам своего поведения и состояния водитель, совершивший ДТП, был пьян. Известно, что от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Все живы. По факту ДТП проводится проверка. Виновнику грозит штраф и лишение водительских прав.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
«Украли джинсы, байку и 10 кило орехов»: в Столинском районе обокрали пенсионерок-челночниц
Каждая шестая экспертиза на отцовство, показывает, что папа не тот
«Только пиво – никакого крепкого алкоголя!»: стало известно, что предложат болельщикам в фан-зонах Вторых Евроигр
«Оглядываюсь, а из-под брезента смотрят детские глаза»: гаишники остановили мотоблок, в котором вместо груза везли ребятню
Брестчанин принес в банк 5 долларов с приклеенным нулем
«Ехали по полю, опрокидывались, поднимали мотоблок и снова садились ехать»: в Речицком районе собутыльники бросили умирать женщину
Видеофакт. В Жодино милиционер спас от суицида пьяного скандалиста
«Залез в воду пьяным»: трагедия произошла в Оршанском районе
В Минске задержали директора фирмы, который владел 11 квартирами на 1 млн евро
Завершено расследование в отношении экс-главы «Белфармации»
Шуневич о лжеминировании объектов: «Не смогли ни просчитать, ни задержать»
В Бресте предъявили обвинение в убийстве ребенка женщине, на которую заявила в милицию педиатр
Торги на бирже 4 июня: доллар снова подешевел
Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ
Более 70 снарядов времен войны нашли на поле в Витебском районе
В Новополоцке из-за пожара эвакуировали 20 человек
С 4 по 7 июля в пункте пропуска Бенякони будет затруднено движение
Директор стройфирмы незаконно завладел квартирами в Минске на $ 1,142 млн