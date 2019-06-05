Билеты на II Европейские игры уже купили 130 тысяч человек

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Организаторы соревнований уверяют: приближающиеся II Европейские игры уже пользуются большой популярностью у болельщиков. Как белорусских, так и иностранных. В подтверждение тому – число уже купленных билетов.

Известно, что уже продано порядка 130 тысяч билетов, при этом, в зависимости от вида спорта, от 10 до 15 % покупателей - иностранцы, сообщает телеканал «Беларусь 1». География болельщиков, которые в ближайшее время намерены посетить Беларусь, - более чем 50 стран мира: Америка, Австралия, Африка, Ближний Восток, страны Европы, Азии и пр. Из-за повышенного спроса в продажу уже выпустили новый блок билетов различных ценовых категорий на художественную гимнастику, церемонии открытия и закрытия соревнований.