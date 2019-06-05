КП Беларусь
В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина
Из-за инвалидности он не смог выбраться из горящего дома
В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина. Фото: архив
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Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, пожар вспыхнул в ночь на 5 июня в деревне Волковичи Толочинского района примерно в 1.53.
В огне погиб сын хозяйки дома. Он не смог выбраться, так как был инвалидом 1-й группы. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Спасатели не исключают, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.