В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина

Из-за инвалидности он не смог выбраться из горящего дома

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, пожар вспыхнул в ночь на 5 июня в деревне Волковичи Толочинского района примерно в 1.53.

В огне погиб сын хозяйки дома. Он не смог выбраться, так как был инвалидом 1-й группы. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Спасатели не исключают, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.