Беларусь подпишет меморандум о сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

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Во время встречи глава белорусского государства подчеркнул, что Беларусь нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с ВОИС. Также президент рассказал о планируемом подписании меморандума. Документ предусматривает сотрудничество между правительством РБ и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В документе будут закреплены достигнутые успехи, передает пресс-служба президента.

Фрэнсис Гарри поблагодарил Лукашенко за теплый прием и поделился впечатлениями от Минска. Слова благодарности гость высказал и за конструктивное сотрудничество:

- Хочу поблагодарить за поддержку, которую оказывает Беларусь нашей организации. Как вы верно отметили, ваша страна стояла у ее истоков. Дело в том, что сегодня наша организация переживает не самые легкие времена. Мы вдвойне ценим всю поддержку и сотрудничество с вашей стороны.

После встречи Фрэнсис Гарри охотно рассказал журналистам, почему ВОИС ценит партнерство с Беларусью:

- Мы ценим всю поддержку, которую оказывает ваша страна, всю информацию, которой делится Беларусь, опыт, накопленный в вашей стране. Особенно в области науки и технологий.

Фрэнсис Гарри также отметил чистоту и красоту Минска и поблагодарил Лукашенко за оказываемую организации поддержку.