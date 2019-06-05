КП Беларусь
В Гродно задержали самую крупную за последние пять лет партию насвая
100 кг жевательных наркотиков пытались перевести через границу на машине
В Гродно задержали самую крупную за последние пять лет партию насвая. Фото: Октябрьский РОВД
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Как сообщили в Октябрьском РОВД Гродно, ночью 4 июня сотрудники Октябрьского РОВД Гродно и ОМОН УВД задержали легковушку, которой управлял 33-летний мужчина. В машине обнаружили 102 кг насвая. Это самая крупная за последние 5 лет изъятая партия некурительной наркотической табачной смеси. Проводится проверка.