2019-06-05T11:36:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Дом правительства Беларуси увидят в Барселоне

Фотохудожник из Минска вошел в число победителей фотоконкурса «Архитектура» с фотографией Дома правительства
Инна ВАСИЛЬЕВА
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Фотохудожник из Минска вошел в число победителей фотоконкурса «Архитектура» с фотографией Дома правительства. Фото: Денис БурмакинФотохудожник из Минска вошел в число победителей фотоконкурса «Архитектура» с фотографией Дома правительства. Фото: Денис Бурмакин
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Грозовое небо, площадь в багровых тонах, словно вырастающая из нее каменная глыба впечатляющего здания – скорее всего, таким Дом правительства не представляют даже те из минчан, кто часто бывает в районе площади Независимости в Минске. Именно так увидел один из лучших памятников конструктивизма, созданный по проекту архитектора Иосифа Лангбарда в 1934 году, минский фотохудожник Денис Бурмакин – и именно это фото успешно прошло отбор из 182 тысяч фотографий в конкурсе «Архитектура» в Испании и заняло 12-е место. Фотография в числе других победивших будет экспонироваться в галерее Valid World Hall в Барселоне этим летом. Выставка открывается 7 июня 2019 года.

- Надеюсь, архитектура Минска, которую каталонцы увидят моими глазами, впечатлит посетителей выставки, - говорит Денис Бурмакин.

Денис Бурмакин известен как автор выставки «Признак оперы» в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, в основу которой легли либретто опер на тему сказок, а также выставок «Интервью у города» в Театре белорусской драматургии, «Объективные эмоции» во Дворце культуры профсоюзов и многих других. Денис окончил Нью-Йоркский институт фотографии, аккредитован более чем в 50 международных изданиях, его работы находятся в частных коллекциях в Беларуси и за рубежом.

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