В Пинске пропал подросток

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Пинский ГОВД объявил о пропаже восьмиклассника из Пинска Даниила Полюховича. Известно, что последний раз Даниил ночевал у своей бабушки в Пинске. После этого ушел. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы мальчика: на вид 14-15 лет, рост 165-170 см, овальное смуглое лицо, прямые короткие светло-русые волосы. На внешней стороне бедра правой и левой ноги есть следы ожогов, на указательном пальце левой руки — татуировка в виде отдельных букв. На правую руку наложен гипс.

Парень был одет в черную майку с длинным рукавом, зеленые брюки и красные кроссовки Adidas.

Милиция просит откликнуться всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении школьника, и сообщить об этом по телефону 102.