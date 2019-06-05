В Бобруйске зарезали 19-летнего парня

Удар ножом ему нанес знакомый из его же компании

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По версии следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня выпивали на чердаке бывшей заброшенной казармы. Слово за слово – вспыхнула ссора. Один из них ударил ножом другого и скрылся с места происшествия. Девушка из компании вызвала скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть юноши.

Подозреваемый пытался спрятаться в этом же здании, но его обнаружила милиция. Известно, что ранее он был судим за кражу, а также привлекался к административной ответственности. Как сообщает СК, в ходе допроса молодой человек признался в содеянном. Расследование продолжается.