В квартире в Барановичах обнаружили молодую убитую женщину и ее раненого мужа. Фото: Екатерина Бубен.

Что произошло в этой квартире накануне – сейчас пытается узнать следствие

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Жутчайшая история, которая произошла накануне на улице Орджоникидзе в Барановчах, всполошила весь город.

Соседи уверяют, что ссор, криков и скандалов в тот день, когда предположительно случилась трагедия, они не слышали. Говорят, семья была благополучная. Убитая женщина, которой скоро должно было исполниться 30 лет, работала в детском саду и по неподтвержденной информации была беременна. Супруг часто бывал на заработках в России – зарабатывал, чтобы отдать кредит за квартиру, в которую недавно заселилась семья. Пара воспитывала четырехлетнего мальчика. Его в момент убийства дома не было, мальчик был у бабушки.

Тело дочери и ее раненого мужа обнаружили родители погибшей. Они приехали к ней домой после того, как ее коллеги забили тревогу: не вышла на работу.

И увидели… Возле дивана лежала мертвая окровавленная женщина. Мужчина лежал рядом, без сознания, но жив. Его отвезли в больницу.

Что случилось в этой квартире и будет ли муж погибшей подозреваемым, в скором времени сообщит следствие.

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