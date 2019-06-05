Лукашенко Кучме на встрече в Минске: Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак

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Лукашенко приветствовал Кучму такими словами: «Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», - цитирует belta.by. - Должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе».

Разумеется, Кучма ответил:

- Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения.

Во время встречи Лукашенко отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной: «Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений, только официально зарегистрированный - $5,5 млрд. \\\\\Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам. Думаю, вы мне много чего расскажете после последних событий. С вашим опытом вы, естественно, оцениваете эти события под определенным политическим углом. \\\\\\\И несмотря на то, что я сегодня в командировке должен быть, перенес ее ради того, чтобы встретиться с вами и обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может, и многостороннем форматах.