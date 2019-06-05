2019-06-05T16:06:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК о страшном убийстве в Барановичах: «Ранил себя, чтобы скрыть факт убийства жены»

Следственный комитет обнародовал предварительную версию обстоятельств преступления
Ольга ИВАШЕНКО
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Следственный комитет обнародовал предварительную версию обстоятельств преступления Фото: Екатерина БубенСледственный комитет обнародовал предварительную версию обстоятельств преступления Фото: Екатерина Бубен
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Напомним, вчера, по данным Следственного комитета, в квартире в Барановичах родные нашли окровавленный труп женщины с признаками насильственной смерти и раненого мужчину - ее мужа, который лежал без сознания рядом, но остался жив. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Что именно произошло в квартире, никто не знал. Это предстояло установить следствию. Только что в СК обнародовали предварительную версию случившегося. Так вот, по информации оперативно-следственной группы, подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, которого и нашли рядом с ее трупом. Себя он ранил после того, как убил жену. Таким образом он пытался скрыть совершенное им деяние. Сейчас он в больнице. Расследование продолжается.

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