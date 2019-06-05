В Рогачевском районе шестилетний ребенок отравился бензином

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ЧП произошло 3 июня в деревне Заболотье. Мальчик захотел пить, нашел бутылку с желтой жидкостью и глотнул, думая, что это лимонад. Оказалось - бензин. С признаками отравления мальчика госпитализировали в больницу. К счастью, все обошлось. Сейчас ребенок под наблюдением медиков, его жизни уже ничего не угрожает, передает belta.by.