КП Беларусь
Водителям разрешат не возить с собой бумажную страховку
В Беларуси меняют страховое законодательство, которое вступит в силу 1 сентября
Водителям разрешат не возить с собой бумажную страховку.
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После введения изменений автомобилистам разрешат оформлять договор обязательного автострахования через интернет. Это можно будет сделать на сайтах страховых компаний или, к примеру, банков. Полис будет достаточно только оплатить, а распечатывать необязательно. Предъявлять страховку инспекторам ГАИ уже будет не нужно. Ее наличие при необходимости они сами пробьют по своей базе, передает belta.by.