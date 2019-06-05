Водителям разрешат не возить с собой бумажную страховку

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После введения изменений автомобилистам разрешат оформлять договор обязательного автострахования через интернет. Это можно будет сделать на сайтах страховых компаний или, к примеру, банков. Полис будет достаточно только оплатить, а распечатывать необязательно. Предъявлять страховку инспекторам ГАИ уже будет не нужно. Ее наличие при необходимости они сами пробьют по своей базе, передает belta.by.