Первый летний дождь буквально заливает некоторые районы Минска и засыпает градом [фото]

Изменить размер текста: A A

В Минске парило с утра. Столбики термометра до обеда стремились к отметке 30 с плюсом. И все ждали дождя. Да и прогнозы синоптиков его обещали.

И вот началось! Прямо сейчас в соцсетях минчане делятся снимками обрушившегося на город дождя и града. На дорогах в Лошице и на Юго-Западе пробки, движение затруднено из-за сильного ливня.

На Юго-Западе сильнейший ливень. Фото: соцсети

Сильный порывистый ветер. Фото: соцсети

Дождь стеной. Ничего не видно. Фото: соцсети

А вот, к примеру, в районе площади Победы ничего подобного не наблюдается - всего лишь ветер, пыль и пару капель дождя. С первым летним дождем, Минск! Минчанам же оперативные службы рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах и во время неблагоприятных погодных условий. Берегите себя.