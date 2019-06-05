2019-06-05T17:50:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый летний дождь буквально заливает некоторые районы Минска и засыпает градом [фото]

А в некоторых - ни капли
Ольга ИВАШЕНКО
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На Минск обрушился ливень и градНа Минск обрушился ливень и градФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске парило с утра. Столбики термометра до обеда стремились к отметке 30 с плюсом. И все ждали дождя. Да и прогнозы синоптиков его обещали.

И вот началось! Прямо сейчас в соцсетях минчане делятся снимками обрушившегося на город дождя и града. На дорогах в Лошице и на Юго-Западе пробки, движение затруднено из-за сильного ливня.

На Юго-Западе сильнейший ливень. Фото: соцсети

На Юго-Западе сильнейший ливень. Фото: соцсети

Сильный порывистый ветер. Фото: соцсети

Сильный порывистый ветер. Фото: соцсети

Дождь стеной. Ничего не видно. Фото: соцсети

Дождь стеной. Ничего не видно. Фото: соцсети

А вот, к примеру, в районе площади Победы ничего подобного не наблюдается - всего лишь ветер, пыль и пару капель дождя. С первым летним дождем, Минск! Минчанам же оперативные службы рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах и во время неблагоприятных погодных условий. Берегите себя.

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