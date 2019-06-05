2019-06-05T18:42:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Всемирный банк: до 2021 года белорусская экономика будет демонстрировать умеренный рост

А улучшить жизнь населения помогут меры экономической политики
Надежда БУТОВИЧ
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Рост благосостояния и экономики может поддержать политика соответствующей направленности. Фото: pixabay.com.Рост благосостояния и экономики может поддержать политика соответствующей направленности. Фото: pixabay.com.
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Следующие три года рост ВВП в Беларуси составит в среднем 1,4 процента. Так на текущий год подъем экономики достигнет около 1,8 процента, в следующем, 2020 году, этот показатель удержится в пределах 1,3; а еще через год, в 2021 году, 1,2 процента, уточняет belta.by по информации экспертов Всемирного банка.

– Больше всего на темпы роста экономики могут повлиять факторы извне. Немаловажно при этом, какие будут условия торговли и компенсации потерь для Беларуси от российского налогового маневра. Консолидированный доход в белорусском бюджете в прошлом году поднялся в реальном выражении благодаря увеличению налоговых поступлений. При этом при сохранении режима монетарного таргетирования удалось удержать инфляцию на историческом минимуме, – констатировали в ВБ.

При этом сохранение ставки рефинансирования на протяжении почти всего 2018 года на одном уровне, привело к увеличению кредитных предложений на 10 процентов в год, особенно для домохозяйств: на 28,2 процента в номинальном выражении.

– Сейчас для Беларуси важно укрепление конкурентности, что позволит нарастить экспортные объемы, расширить географию поставок. Если при этом продолжить усовершенствование деловой среды, а также активизацию реструктуризации предприятий (особенно госпредприятий), то это только поспособствовало бы инновациям и экспорту, – передают журналисты мнение Алекса Кремера, главы белорусского представительства Всемирного банка.

Экономический рост, пояснили в финучреждении, и его перспективы, прежде всего, находятся в созависимости от политических мер,направленных именно на подъем экономической эффективности.

Чтобы повысить уровень жизни белорусского народа рекомендуется: настроить меры экономической политики для повышения производительности труда работников, укрепление системы соцпомощи для защиты уязвимой части населения, содействие мобильности рабочей силы.

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