2019-06-05T19:18:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Последствия стихии в Минске: поваленные деревья, «бездонные» лужи и неработающие светофоры

В МЧС показали, как разбирают «завалы» [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Спасатели оказывали помощь в распиловке упавших деревьев. Фото: МЧС.Спасатели оказывали помощь в распиловке упавших деревьев. Фото: МЧС.
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, какая сильная непогода накрыла белорусскую столицу. Ливень с градом, а также сильный ветер натворили в Минске немало бед.

В среду, 5 июня, Минск накрыл грозовой фронт. Для ликвидации последствий стихии направлены бригады МЧС, сообщают в пресс-службе ведомства.

Грозовой ветер повалил деревья во дворах. Фото: МЧС.

Грозовой ветер повалил деревья во дворах. Фото: МЧС.

О каких последствиях ливня сообщают первые оперативные сводки? На перекрестке улиц Сапеги и Гурского сильно подтоплен участок автодороги. Из-за чего образовался транспортный коллапс: остановились шесть троллейбусных маршрутов в оба направления. Стояли они без движения около получаса.

Также сильно был затоплен участок дороги на перекрестке улиц Мазурова и Горецкого. Здесь примерно на 20 минут образовался затор для трех троллейбусных маршрутов.

По завалами оказались припаркованные авто. Фото: МЧС.

По завалами оказались припаркованные авто. Фото: МЧС.

– Кроме того, спасатели выезжали в четырех случаях для помощи в распиловке поваленных деревьев на проезжую часть и припаркованные авто. Деревья упали на улицах Кижеватова, Брестской, Грушевской, а также – Леси Украинки. К счастью, никто из жителей и гостей столицы не пострадал во время стихии, – уточнили в МЧС.

Несколько деревьев упали на проезжую часть. Фото: МЧС.

Несколько деревьев упали на проезжую часть. Фото: МЧС.

В соцсетях минчане рассказали, что на дорогах города образовались такие лужи, что автомобилисты объезжали их по тротуарам. А в первые полчаса на некоторых участках не работали светофоры.

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