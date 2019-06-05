Последствия стихии в Минске: поваленные деревья, «бездонные» лужи и неработающие светофоры

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о том, какая сильная непогода накрыла белорусскую столицу. Ливень с градом, а также сильный ветер натворили в Минске немало бед.

В среду, 5 июня, Минск накрыл грозовой фронт. Для ликвидации последствий стихии направлены бригады МЧС, сообщают в пресс-службе ведомства.

Грозовой ветер повалил деревья во дворах. Фото: МЧС.

О каких последствиях ливня сообщают первые оперативные сводки? На перекрестке улиц Сапеги и Гурского сильно подтоплен участок автодороги. Из-за чего образовался транспортный коллапс: остановились шесть троллейбусных маршрутов в оба направления. Стояли они без движения около получаса.

Также сильно был затоплен участок дороги на перекрестке улиц Мазурова и Горецкого. Здесь примерно на 20 минут образовался затор для трех троллейбусных маршрутов.

По завалами оказались припаркованные авто. Фото: МЧС.

– Кроме того, спасатели выезжали в четырех случаях для помощи в распиловке поваленных деревьев на проезжую часть и припаркованные авто. Деревья упали на улицах Кижеватова, Брестской, Грушевской, а также – Леси Украинки. К счастью, никто из жителей и гостей столицы не пострадал во время стихии, – уточнили в МЧС.

Несколько деревьев упали на проезжую часть. Фото: МЧС.

В соцсетях минчане рассказали, что на дорогах города образовались такие лужи, что автомобилисты объезжали их по тротуарам. А в первые полчаса на некоторых участках не работали светофоры.