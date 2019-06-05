Из-за жары в Беларуси снова запрещают заходить в лес

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Начало пожароопасного сезона в этом году фиксировалось еще весной. Тогда в апреле и в мае лесные пожары бушевали в юго-западных регионах, соседней Украине. А под Гродно масштабный лесной пожар уничтожил около 30 гектаров леса.

Необычайно теплый июнь снова несет в себе опасность для лесных угодий. На 5 июня запрет действует в девяти районах страны: в Минском районе и еще восьми регионах на Гомельщине. А именно на территории Кормянского, Чечерского, Ветковского, Добрушского, Гомельского, Речицкого, Лоевского, Брагинского районов. Такую информацию отражает интерактивная карта Минлесхоза.

Напомним, в Беларуси вводят и снимают запреты на посещение лесного массива местные органы власти после получения соответствующего ходатайства со стороны лесхозов или райотделов МЧС.