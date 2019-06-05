2019-06-05T20:29:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Раскрыта схема ввоза в Беларусь нелегалов: замешаны работники БелЖД

В Госпогранкомитете сообщают о пресечение незаконного въезда в Беларусь иностранцев
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Иностранцы незаконно попадали в Беларусь из России на поездах.Иностранцы незаконно попадали в Беларусь из России на поездах.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Оперативные подразделения органов погранслужбу и КГБ во время проведения ряда мероприятий, обеспечивающих безопасность Вторых Евроигр, которые белорусская столица примет в конце июня, пресекли противоправную деятельность на железной дороге, сообщают в пресс-службе Госпогранкомитета.

Так силовиками обнаружена группа лиц, замешанных в организации незаконного въезда в Беларусь иностранцев. Для «транспортировки» нелегалов через госграницу использовался железнодорожный транспорт.

– Среди нарушителей, организовавших канал нелегальной миграции, числятся также сотрудники Минского вагонного участка столичного отделения Белорусской железной дороги, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что согласно оперативной информации, злоумышленники способствовали незаконному въезду из России в Беларусь нелегалов. Возбуждено уголовное дело, организаторы могут лишиться свободы на 7 лет.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спустя два года на М6 открыли «жабий» переход через трассу
Из-за жары в Беларуси снова запрещают заходить в лес
Последствия стихии в Минске: поваленные деревья, «бездонные» лужи и неработающие светофоры
Всемирный банк: до 2021 года белорусская экономика будет демонстрировать умеренный рост
Первый летний дождь буквально заливает некоторые районы Минска и засыпает градом [фото]
Водителям разрешат не возить с собой бумажную страховку
В Рогачевском районе шестилетний ребенок отравился бензином
СК о страшном убийстве в Барановичах: «Ранил себя, чтобы скрыть факт убийства жены»
Лукашенко Кучме на встрече в Минске: Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак
В квартире в Барановичах обнаружили молодую убитую женщину и ее раненого мужа
В Бобруйске зарезали 19-летнего парня
В Пинске пропал подросток
Дом правительства Беларуси увидят в Барселоне
В Гродно задержали самую крупную за последние пять лет партию насвая
Беларусь подпишет меморандум о сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина
Билеты на II Европейские игры уже купили 130 тысяч человек