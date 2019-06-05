Раскрыта схема ввоза в Беларусь нелегалов: замешаны работники БелЖД

Иностранцы незаконно попадали в Беларусь из России на поездах. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Госпогранкомитете сообщают о пресечение незаконного въезда в Беларусь иностранцев

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Оперативные подразделения органов погранслужбу и КГБ во время проведения ряда мероприятий, обеспечивающих безопасность Вторых Евроигр, которые белорусская столица примет в конце июня, пресекли противоправную деятельность на железной дороге, сообщают в пресс-службе Госпогранкомитета.

Так силовиками обнаружена группа лиц, замешанных в организации незаконного въезда в Беларусь иностранцев. Для «транспортировки» нелегалов через госграницу использовался железнодорожный транспорт.

– Среди нарушителей, организовавших канал нелегальной миграции, числятся также сотрудники Минского вагонного участка столичного отделения Белорусской железной дороги, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что согласно оперативной информации, злоумышленники способствовали незаконному въезду из России в Беларусь нелегалов. Возбуждено уголовное дело, организаторы могут лишиться свободы на 7 лет.