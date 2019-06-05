2019-06-05T21:06:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Спустя два года на М6 открыли «жабий» переход через трассу

Земноводные смогут безопасно пройти через магистраль
Надежда БУТОВИЧ
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На Щучинщине, где проходит М6 у животных – миграционная тропа. Фото: pixabay.com.На Щучинщине, где проходит М6 у животных – миграционная тропа. Фото: pixabay.com.
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Экологи еще в 2017 году радели за постройку на реконструирующейся трассе М6 миграционных коридоров. Прежде всего, потому что один участок в Щучинском районе проходит через заболоченную местность, где животные давно «обустроили» для себя звериную тропу.

И вот свершилось, реконструкция трассы между Минском и Гродно фактически завершена, а у земноводных и полевых мышей появился-таки безопасный коридор, информирует «Гродзенская Праўда».

Раньше на этом участке постоянно гибли лягушки. Фото: grodnonews.by.

Раньше на этом участке постоянно гибли лягушки. Фото: grodnonews.by.

Участок обустроен на 197 километре автотрассы рядом с населенными пунктами Василишки и Малое Можейково на Щучинщине. Свои предложения властям и дорожникам по организации миграции большой популяции земноводных вносили ученые НАН Беларуси и экологи.

– Миграционный коридор состоит из шести железобетонных труб диаметром полметра, которые расположены в 50 метрах один от другого под основанием дороги. В самих трубах – бетонные желобки с проточной водой, по которым земноводные смогут «перейти» под магистралью. Но, чтобы лягушки по привычке не выбирались на дорогу, на расстоянии примерно 400 метров были сооружены подпорные стенки высотой свыше полуметра. Так по направляющим дорожкам земноводные направляются в подземные трубы, – пояснили журналистам.

Специальными заграждениями лягушки направляются прямо в безопасный тоннельчик под трассой. Фото: grodnonews.by.

Специальными заграждениями лягушки направляются прямо в безопасный тоннельчик под трассой. Фото: grodnonews.by.

Сделано все, чтобы в миграционных коридорах могли спастись и лягушки, и ящерицы, и ужики, и даже мыши.

«Комсомолка» ранее писала, как на М6 через дорогу бегала утка с утятами, и как ее спасли водители.

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