В Гродненском районе почти 100 коров пустили под нож из-за халатности зоотехника

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На Гродненщине из-за халатности зоотехника одного из местных сельхозпредприятий пришлось прирезать несколько десятков скота, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Доследственная проверка показала, что на одном из агропредприятий не было надлежащим образом организовано приготовление кормов с добавками. Кормовую добавку «Гепатроник» работники МТФ вводили «от балды»: в дозах в несколько раз превышающих допустимую норму, рекомендованную производителями. Из-за чего пришлось прирезать перекормленный добавками скот.

– Всего из-за небрежного отношения к своей работе должностного лица, а именно зоотехника, СПК потеряло около ста голов скота. Не организованные должным образом кормление и уход привели к гибели приплода, недополучению надоев молока, выбытию 94 голов КРС из основного стада, – уточнили в прокуратуре.

Против главного зоотехника возбуждено уголовное дело, которое направлено на предварительное расследование в УСК по Гродненской области.