2019-06-05T22:03:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Каменце пьяные парни угнали авто «по инструкции» из интернет-ролика

Но уехать далеко не смогли и бросили машину в кювете
Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленники вскрыли первую попавшуюся машину, которая была без противоугонной сигнализации. Фото: pixabay.com.Злоумышленники вскрыли первую попавшуюся машину, которая была без противоугонной сигнализации. Фото: pixabay.com.
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Житель агрогородка Дмитровичи в Каменецком районе обратился в милицию по поводу угона, сообщают в пресс-службе УВД Брестского района.

Как рассказал сельчанин, ночью со двора кто-то угнал его «Форд-Сьерра» 1991 года выпуска. Угонщиков удалось вычислить довольно быстро. Ими оказались местные жители, 23-летний и 18-летний парни. Накануне друзья устроили застолье, а после употребления горячительных напитков решили покататься по сельским дорогам. Да вот «беда», машины не было ни у одного из них…

Тогда товарищи решили угнать первый попавшийся автомобиль. На глаза попалась подержанная иномарка. На «Форд-Сьерра» не стояла «противоугонка», да еще и окошко было приоткрыта, что поспособствовало тому, что автоугонщики легко проникли в салон.

Дальше возник вопрос, как завести авто без ключей – за ответом они обратились к интернету. Посмотрели видеоролик и быстро завели машину, замкнув провода зажигания.

Однако далеко уехать криминальному дуэту не удалось: на гравийке подвыпивший водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Вытащить машину обратно на дорогу у угонщиков не получилось. Они бросили иномарку и отправились по домам.

Сейчас преступники задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

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